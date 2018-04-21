國際支持台灣參與WHA 外交部爭取百餘篇外媒報導

2018-04-21 11:18

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部今表示，為向國際社會彰顯台灣積極落實WHO全民健康覆蓋的理念與宗旨，並爭取國際輿論支持台灣參與本年WHA，外交部除製作國際文宣短片外，也向國際主流媒體爭取WHA相關報導，並有日本「每日新聞」、西班牙「道理日報」等國際媒體刊出我國外館投書，共計134篇；外交部說，將持續推動各項文宣，爭取國際輿論支持台灣參與本年世界衛生大會。

外交部表示，目前已推動包括製作國際文宣短片、設計醫衛貢獻攝影展網站、籌組「公衛醫衛國際媒體記者團」、印製WHA專刊、設計文宣主視覺、洽請各國政學僑界人士為台灣撰文仗義執言，及透過各駐外館處向主流媒體投書等方式，向國際社會清楚傳達我推案訴求，爭取支持。

外交部說，其中國際文宣短片「阿巒的作文課」（A Perfect Pair）自三月底上線後，已獲美國國務院、日本台灣交流協會、德國在台協會等理念相近國家之政府單位重視並轉傳分享，觀看次數達471萬6880次，網友反應熱烈。

此外，外交部也爭取國際主流媒體刊登台灣爭取參與WHA的相關報導，經統計，至4月20日已有134篇相關報導，除上述「公衛醫衛國際媒體記者團」記者訪台報導外，「布萊巴特新聞網」、「澳洲醫學雜誌」及「讀賣新聞」亦刊出友我報導，另日本「每日新聞」、「正論月刊」、西班牙「道理日報」、芝加哥「俄亥俄州論壇紀事報」、「多倫多星報」均刊出我外館投書。

外交部表示，將持續推動以上各項文宣，爭取國際輿論支持我參與本年世界衛生大會。