立院圍牆內外警力各自為政？柯P：不要幻想一次成功

柯文哲證實已經和警政署長見過面，討論立法院周邊的警力佈署。（記者簡榮豐攝）

2018-04-21 10:28

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲曾發話，稱就台北市處理立法院周邊陳抗與拒馬，一個立法院圍牆內外，中央與地方各自為政，沒有明確規則，將找立法院協調，事後，柯雖已和警政署長陳家欽會面，但只是維持現況。柯文哲上午則說， 不要幻想一次就百分百成功。

柯文哲在處理陳抗團體占用道路事件後，4月6日曾經受訪，稱「不論是立法院或行政院，這些拒馬到底擺設是誰決定的？要擺到什麼程度？坦白講過去就是沒有明顯的規則。」柯當時還說，就台北市警察局與保六總隊的合作或指揮關係，都要明確訂定，所以會安排時間拜訪警政署，將過去不敢碰的問題，全部攤在桌面上一次解決。

但柯文哲今天上午出席松山慈惠宮親山健走與成年禮活動後，受訪時證實已經和警政署長見過面，討論立法院周邊的警力佈署。

柯文哲表示，因為陳抗事件這1、2年在台北市變很多，所以有些該釐清還是要釐清，比方說指揮系統、核定權等，當然不是一次就百分之百全部解決，但有些都有共識。

媒體反問，雖稱有共識，但好像沒有多做什麼改變，仍然是一個圍牆內外各自為政？柯文哲則說，保六總隊的總隊長，大部分都是台北市的副警察局長去升官的，所以整個指揮體系上，會有比較好的聯繫，事實上確實是這樣，圍牆內外還是台北市警察局和保六總隊分開作業，但保六的總隊長是台北市警察局副局長過去的，所以指揮系統上還是有很多改善。

至於未來處理陳抗事件，是否再有責任推來推去的狀況？柯文哲說，不敢說百分之百沒有，但是他們和警政署不斷溝通，不要幻想一次就百分百成功，總是百分之八十還是可以解決的。