高市府發布新人事 蔡復進接任副市長

2018-04-21 10:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市代理市長許立明今天上任，立刻發布最新人事令，新任副市長將由農業局長蔡復進接任，於下週二市政會議佈達與交接。

許立明強調，蔡復進在市府服務多年，學經歷俱佳、也熟悉團隊施政價值，期盼新團隊一次到位、無縫接軌，持續並穩健推動市政，在任期內如期、如質，完成對市民朋友的承諾。

蔡復進畢業於淡江大學水利工程系，曾任高雄縣政府農業局技士、課長、副局長及農業處長，縣市合併後任農業局長迄今。任內推動產銷履歷認證、一日農夫體驗、培訓型農並塑造品牌等政策，在農業的高值化上有顯著成績。

許立明指出，蔡復進為基層農政文官出身，相當熟稔原縣區的農漁業脈絡；選任蔡擔任副市長，代表市府對農業的重視，期盼未來借重他農業專才及行政能力，弭平城鄉落差。

新任經發局長則為都發局長李怡德，是比利時魯汶大學建築、都市設計暨空間規劃學博士，曾任市府都發局主任秘書、局長，任內主辦2013亞太城市高峰會、推動亞洲新灣區與城市轉型，興濱計畫、共合社宅等多面向發展計畫。

許立明說，李怡德的專長為空間發展策略規劃，市府在12年內持續推動產業轉型，招商上也必須解決用地取得問題，期勉他調任經發局後，能發揮城鄉規劃與溝通的整合長才，持續為高雄產業轉型及佈局而努力，並承擔全球港灣城市論壇及IeSF電競世界錦標賽等國際盛會的挑戰。

農業局長遺缺則由現任副局長鄭清福接任，他歷任高市府經發局科長、農業局主秘等職；新任都發局長由現任副局長王啟川接任，歷任高市府都發局科長、處長、副總工程司。兩位首長均由基層做起，行政歷練完整豐富。

新任研考會主委則由研考會專委柯芷伶接任，柯為英國倫敦政經學院都市設計及社會科學碩士，曾任2009世運基金會行銷企劃專員，後長期於高市府新聞處、市長室、研考會等機關擔任幕僚，熟悉市政發展脈絡。