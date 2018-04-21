小英未否認賴清德可能征戰北市 柯重申：不要鬧他了

2018-04-21 10:15

〔記者黃建豪／台北報導〕民進黨立法院黨團總召柯建銘昨接受廣播節目專訪，談論2018大選民進黨在台北市仍不確定是否禮讓現任市長柯文哲的躊躇狀況，不僅柯建銘直言柯文哲「是民進黨很大的麻煩」，總統蔡英文昨受訪也未否認行政院長賴清德征戰台北市的可能。對此，柯文哲則說，賴清德已經去當行政院長，就不要去鬧他了。

面對柯建銘指稱是大麻煩。柯文哲上午回應，老柯一向是他的好朋友，老柯講得還好，兩人交情依然很好，因為兩人都是來自新竹，認識有20年以上。媒體反問，怎麼會交情好仍說是麻煩？柯則妙答，「有時候朋友，也會說你很麻煩，但他還是你的朋友。」至於柯建銘指的麻煩在哪。柯文哲則表示，「要問柯建銘，不是問我。」

另就立委姚文智發起的「422機蛋大遊行」，外傳網路上已號召「走路工」。柯反酸，老實講現在工資很貴，500元也不容易。媒體追問是不是指遊行會請不到人？柯僅稱沒有啦，並不願再多談。

有媒體隨後又被問，總統蔡英文昨受訪時，沒否認行政院長賴清德征戰台北市長的可能性？對此，柯文哲無奈表示，這個他已經講過，若是1年前還有得討論，但賴已經當行政院長，「就不要鬧他了」。

至於賴清德民調支持度是否高於柯文哲？柯也說，是有可能啦，「但那就是去亂他，實在是...。」