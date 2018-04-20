11天275公里 特戰健兒完成山隘行軍

陸軍特指部官兵完成山隘行軍。（陸軍提供）

2018-04-20 22:39

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部陸軍司令部航空特戰指揮部特一營官兵今日完成為期11天的「山隘行軍」訓練，陸軍表示，這批官兵歷經11個晨昏，跨越3縣市、7鄉鎮、275公里淬鍊，順利達成谷關到梅山的山隘行軍挑戰。官兵抵達後，其他航特部官兵還在營區列隊迎接受訓官兵歸來，陸軍副參謀長楊少將也在終點與通過的官兵逐一擊掌，為他們令人激賞的優異表現，表達高度的肯定。

陸軍指出，「山隘行軍」是結合多項山地特種作戰的訓練過程，全程採「邊走、邊訓、邊調查」的方式實施，除磨練山地特種作戰能力，也結合聯防機制，協助作戰區完成災害防救整備，以及災情搜報等前置作業，提升部隊災害防救執行能力，達「為用而訓、平戰結合」的訓練目標。

陸軍表示，此次特一營山隘行軍訓練，充分利用地形、地物等元素，演練「特種地形、水域作戰、反劫持、災害搶救及伏擊作戰」等多元訓練課目，具體展現特戰部隊的精實訓練成果。

陸軍表示，參與山隘行軍的官兵在重約20公斤的背包「加持」下，白天須頂著高溫燠熱，夜晚得忍受氣溫驟降，而隨著海拔高低的落差，使官兵得面對與克服如天氣晴雨的變化、身體的疲勞及各項戰術戰技演練等有形、無形的困境考驗，透過一步一腳印的山隘行軍過程，考驗官兵個人意志及耐受能力，更展現出勇猛頑強的忠義驃悍精神。

陸軍也表示，特一營11天、275公里的年度山隘行軍訓練，雖然已經結束，但是行軍期間凝聚的團結和向心力，以及同袍間同甘共苦的滿滿感動，將會是這群特戰勇士未來成長茁壯的動力與養分，更是此生回憶中，最精彩的篇章之一。