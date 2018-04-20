柯P的承諾咧？第一果菜市場要再追加預算 被議員踢爆

2018-04-20 21:25

〔記者楊心慧、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲曾承諾不會追加工程款預算，未料，民進黨市議員簡舒培今天在議會財政部門質詢踢爆，140億元的第一果菜市場及魚類批發市場改建案，恐因堤內中繼市場追加4.01億元。產發局長林崇傑受訪時說，簡舒培所指的追加，是在現有總預算內東挪西挪，還未超出總金額；但他已向市長坦承，為了趕工，該案將採預鑄工法，考量鋼材上漲3成等因素，未來合理的部分，還是可以追加預算。

第一果菜市場改建工程必須在堤外設置魚市中繼市場，第一果菜中繼市場則於堤內；魚市中繼市場今年2月8日開工，原預算1.66億元，但當天柯文哲就宣布，為了趕在9月完工，將追加2.5億元第二預備金。當時新工處解釋，評估漁產公司要在堤外安置7年以上，市場處與漁產公司決定購買較好的冷凍庫。

不過，簡舒培在議會踢爆，該工程預算「追加再追加」4億餘元，因堤內中繼市場，加上原編列的2.9億，共花7億預算。

林崇傑並未在議場明確說明要追加多少預算，只說待專案管理計畫（PCM）出來做完整的設計後，才會正式做預算提案，現在還沒估算。但他受訪時則說，7億元估算可能是台北農產運銷公司的內部概估，不是產發局所估的決算。

林崇傑強調，改建案總預算仍為140億元，議員所指的7億元，應是不同預算科目東挪西挪，並未影響到整體的預算。但他曾向柯文哲報備，為了趕工，該案將採預鑄工法，考量鋼材上漲等因素，未來還會爭取增加整體預算，柯P也了解狀況，認為該做還是要做。

林崇傑說，「柯市長的確是講過工程不要追加，但他的意思是有些特殊的狀況還是無法避免，內部討論也認為，如合理的該追加的部分，還是可以追加，但市府在這部分還是控制很嚴。」