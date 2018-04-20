苗博雅「平權公投」對抗反同公投 半天3.3萬人連署

2018-04-20 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕中央選舉委員會17日晚間宣布，幸福盟等反同婚團體提案的3項公投合憲通過審核，引發同志團體及婚姻平權支持者強烈不滿。社會民主黨全國委員苗博雅等人在臉書上發起連署，決定開闢「同婚主場」，以「平權公投」對抗「反同婚公投」。苗博雅表示，這個構想短短半天就吸引逾3萬3000名支持者響應，平權公投的推動正式成團。

去年大法官釋字第748號指出，同性婚姻兩年內若未修法將自動生效。然而立法機關尚未行動，幸福盟等團體卻先提出3項反同公投，試圖阻礙民法修正案，內容包括「你是否同意婚姻應限定在一男一女的結合？」、「你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），不應對孩子實施同志教育？」、「你是否同意以婚姻以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」中選會17日宣布通過初審，將交付第二階段連署。

面對此結果，苗博雅18日早上發文表示，要將憤怒轉化為前進的力量，她組織反制公投行動小組，共同推動平權公投，開闢戰場來對抗已通過初審的反同婚公投。其他發起人包括石明謹、朱宥勳、朱家安、吳奕萱、李屏瑤、李黛、何姍蓉／動眼神經、汪綺/貓不、林立青、易俊宏、范綱皓、盛浩偉、陳茻、楊若慈／楊双子、溫朗東、厭世姬、蔡宜文、賴庭荷／衣櫥醫生。

反制公投行動小組邀請婚姻平權支持者留下資料，達目標2000人就會確定後續推動事宜。結果短短12小時內就募集了超過3萬3000人響應，因此正式成團。行動小組表示下一步將積極討論主文的確切文字，也會定時在臉書公布資訊，期盼支持者共同連署。