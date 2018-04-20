都計通盤檢討 北市府全面啟動

2018-04-20 22:50

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲上任後便提出台北願景計畫，如今市府將全面啟動「全市各行政區都市計畫通盤檢討法定程序」，針對尚未進行更新計畫的9個行政區進行通盤檢討，其中萬華區通盤檢討已於本月11日起公開展覽40天， 並在23日和30日分別在東園國小和萬華區公所召開說明會，其他的行政區將陸續辦理通盤檢討公開展覽和法定說明會，都市規劃科科長葉家源透露，目前理想是每半個月推出一個行政區通盤檢討，期望在2年內完成所有流程。

萬華區的計畫包含艋舺公園改造、新富市場再利用、南機場公辦都更、環南市場改建、馬場町紀念公園環境整備、第一果菜與魚類批發市場改建、華中橋匝道銜接水源快速道路工程等。葉家源也透露未來中正區的規劃，表示以後民眾可以從北門廣場逛到北車地區，可以繼續逛到華山，目前這些區域比較零散，未來會將這些地方串起來，形成重要的觀光區域。

市府過去已展開士林區、內湖區、南港區3個行政區的都市計畫通盤檢討，目前已送內政部都市計畫委會審議中，內湖區則在今年3月底完成審議，接下來市府將針對剩下9個行政區進行通盤檢討。

過去都市計畫通盤檢討都是一個行政區做完，再進行下區，但如此一來效率不高，林欽榮表示，這次的都市計畫通盤檢討是跨局處合作，同步進行12個行政區檢討，不但可以提高效率，還能檢討調整全市土地使用分區及使用官制規定，藉此檢視過去的去公共設施用地規劃，是否確實符合市民期待與需求。

都發局長林洲民指出，都市計畫通盤檢討橫跨各局權責，在一年多前至今共召開數十次的會議，為了了解市民所需，也和各行政區的區公所、里長溝通聽取建議，並整合所有意見進行盤整，讓土地使用規劃能夠真正符合市民需求。