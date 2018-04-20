陳菊選台北市長有勝算嗎？ 新勇哥物語：當然有機會

2018-04-20 20:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕前總統陳水扁的「新勇哥物語」第81期今天出爐，又有新話題！勇哥說，陳菊參選台北市長有勝選機會！對此，高雄市府幕僚則說，勇哥勇弟茶餘飯後參考就好。

勇弟問勇哥：媒體報導民進黨提名新北市長候選人蘇貞昌，有意邀請菊姐出競選主委，你覺得這樣好嗎？

勇哥指出當然不好，如果愛菊姐，就不要陷菊姐於不義。這不是2009年才完成立法的《公務人員行政中立法》合不合法的問題，而是有關黨政分際、須接受嚴峻檢視的政治問題。過去從未有過總統府秘書長、擔任地方民選首長競選主委例子，即使阿扁總統8年沒有政治中立的法律、規範也沒有過。

勇弟又說，人家在保安宮神明面前都已誓言不會三選新北市長，是誰教菊姐代表選對會去勸進蘇貞昌跳下來選的？當然要做好售後服務；媒人婆要保證新人會生，還要生後生！

勇哥回應自己說過，民進黨年底大選的領頭羊不會是蘇貞昌，而是總統府新秘書長菊姐。

勇弟好奇追問，難不成要菊姐取代蘇貞昌選新北市長？

勇哥則說，新北市長候選人已定，不可能再改變。但台北市長還沒有決定要不要自提候選人，菊姐也已卸下高雄市長一職，為什麼她不能選台北市長，來完成2006年謝長廷的未竟之志？何況謝長廷選台北市長是為了「圍郝救菊」！

勇哥進一步解釋，當年謝長廷想留在高雄為菊姐助選，是阿扁告訴他，最好的助選，不是擔任菊的助選員，而是北上選台北市長。

勇弟問菊選台北市長會有勝算嗎？勇哥分析2006年謝選台北市長得票率都有41％，菊姐不會更少，當然有勝選機會。