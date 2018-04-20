民進黨新竹縣黨部主委改選 僅彭瑞德登記

2018-04-20 21:37

〔記者黃美珠／竹縣報導〕民進黨新竹縣黨部下屆黨工幹部改選登記到今天下午5點截止，縣黨部主委部分，只有前中華民國後備憲兵荷松總會全國總會長彭瑞德1人登記，可望因為同額選舉而順利當選，其他的黨縣代表、全國黨代表等將在5月27日舉行黨員投票。

彭瑞德民國57年次，之前長期替綠營深耕新竹縣，是新竹縣新埔鎮主祀關老爺的三聖宮宮主，平時熱心地方公益不遺餘力。

彭瑞德說，這次出來爭取新竹縣黨部主委，最主要是想凝聚全黨同志的向心力，提升在地形象，爭取年輕鄉親的認同，進而擴大民進黨在新竹縣的支持度，並期許能適時替基層鄉親、還有民進黨支持者反映地方心聲。

彭瑞德擔任過新竹縣彭氏宗親會理事長、新竹縣後備憲兵荷松協會理事長，黨部對於他一人登記的現象，以「眾望所歸」、「可望順利當選」主委來對外表示。

民進黨新竹縣黨部說，下（15）屆黨部主委和黨縣代表，以及第18屆的全國黨代表黨職改選登記，在今天下午5點截止。

除了主委部分呈現同額選舉局面，縣代表應選24席，有31人登記參選。其中，計畫將參選新竹縣議員的張珈源、王誠緯都有登記。

全國黨代表應選4席，共有6人登記參選，2名現任的黃源慶、賴送能爭取連任，並且各自規劃參選下屆關西鎮長、竹東鎮民代表。

民進黨新竹縣黨部主委吳傳地說，這次的黨職改選，能爭取到年輕世代認同且參與，顯示黨部持續發掘年輕優秀人才、培養青年軍、新世代活絡地方黨部，有了初步的成果，未來將繼續爭取2018勝選，讓新竹縣重見綠色執政，也期望在新竹縣議會的席次再傳捷報。

  • 前中華民國後備憲兵荷松總會全國總會長彭瑞德登記參選民進黨新竹縣黨部下屆主委，形成同額選舉，可望順利接任。（彭瑞德提供）

    前中華民國後備憲兵荷松總會全國總會長彭瑞德登記參選民進黨新竹縣黨部下屆主委，形成同額選舉，可望順利接任。（彭瑞德提供）

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