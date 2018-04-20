民進黨新竹縣黨部主委改選 僅彭瑞德登記

2018-04-20 21:37

〔記者黃美珠／竹縣報導〕民進黨新竹縣黨部下屆黨工幹部改選登記到今天下午5點截止，縣黨部主委部分，只有前中華民國後備憲兵荷松總會全國總會長彭瑞德1人登記，可望因為同額選舉而順利當選，其他的黨縣代表、全國黨代表等將在5月27日舉行黨員投票。

彭瑞德民國57年次，之前長期替綠營深耕新竹縣，是新竹縣新埔鎮主祀關老爺的三聖宮宮主，平時熱心地方公益不遺餘力。

彭瑞德說，這次出來爭取新竹縣黨部主委，最主要是想凝聚全黨同志的向心力，提升在地形象，爭取年輕鄉親的認同，進而擴大民進黨在新竹縣的支持度，並期許能適時替基層鄉親、還有民進黨支持者反映地方心聲。

彭瑞德擔任過新竹縣彭氏宗親會理事長、新竹縣後備憲兵荷松協會理事長，黨部對於他一人登記的現象，以「眾望所歸」、「可望順利當選」主委來對外表示。

民進黨新竹縣黨部說，下（15）屆黨部主委和黨縣代表，以及第18屆的全國黨代表黨職改選登記，在今天下午5點截止。

除了主委部分呈現同額選舉局面，縣代表應選24席，有31人登記參選。其中，計畫將參選新竹縣議員的張珈源、王誠緯都有登記。

全國黨代表應選4席，共有6人登記參選，2名現任的黃源慶、賴送能爭取連任，並且各自規劃參選下屆關西鎮長、竹東鎮民代表。

民進黨新竹縣黨部主委吳傳地說，這次的黨職改選，能爭取到年輕世代認同且參與，顯示黨部持續發掘年輕優秀人才、培養青年軍、新世代活絡地方黨部，有了初步的成果，未來將繼續爭取2018勝選，讓新竹縣重見綠色執政，也期望在新竹縣議會的席次再傳捷報。