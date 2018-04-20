共機動作頻頻 學者：用最少成本創造高政治效果

2018-04-20 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國繼18日於福建沿海實施小規模實彈軍演後，近日又接連派出軍機頻繁擾台，有國家政策研究基金會學者分析，這是共軍利用例行性飛行訓練，以最少的成本創造出不成比例的政治效果與壓力。對此，立委羅致政認為，我方無須受挑釁影響；立委許毓仁則提醒，不能將共機擾台看成是單純騷擾就掉以輕心。

《蘋果日報》報導，針對中共軍機今日派出4架次闖入我方防空識別區，國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲分析，去年共軍空中兵力共執行了至少22起「跨區遠海飛行訓練」，其中僅一次傳出進入我防空識別區，但今年至今卻已經可能發生了兩次，且上一次距離現在不過20多天。他認為共軍是在利用例行性飛行訓練，沿著我方的防空識別區內緣飛行，並與本月18日的實彈演習相結合，目的是要用最少的成本創造出不成比例的政治效果與壓力。

羅致政則表示，中共軍機繞台常態化，不用過度反應，並指共機飛入航空識別區，也不會對我方造成任何威脅，強調我方不要受到對岸挑釁影響，也不希望引來各種擦槍走火，並指共機應該不會硬闖，也不至於升高為國際衝突或區域危機。許毓仁則呼籲，不可視為單純騷擾就掉以輕心，並指國防部應該做出更準確的判斷，不要只是共機繞台就去「陪練」，而是要掌握每次共機來台的目的。