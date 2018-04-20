賴揆要求經濟部與台電 勇於為興建深澳電廠辯護

2018-04-20 19:24

〔記者李欣芳／台北報導〕政府要興建深澳燃煤電廠，引發爭議不斷，行政院長賴清德今天（20日）召集經濟部等相關部會檢視電力供應狀況。賴揆強調，當前北部供電失衡的問題必須趕快彌補，否則無法因應北部企業投資的需求，台灣整個國家以及產業禁不起缺電的衝擊，興建深澳電廠有助解決北部電力失衡，他指示經濟部與台電，要勇於為深澳電廠的爭議做政策辯護。

會中認為，重點不在於外界質疑佔深澳電廠佔備用容量率多寡的問題，賴清德因此認為，這不是影響1％備用容量率的問題，而是整個區域電力失衡的問題。

關切穩定供電的問題，賴清德繼昨天與民進黨立委便當會溝通能源轉型與深澳電廠爭議之後，今天臨時邀集經濟部所屬相關單位召開會議，與會者包括經濟部長沈榮津、能源局與行政院相關的政府委員及台電高層等，會中主要討論整體能源轉型計畫，包括深澳電廠及核2議題。

知情官員傍晚透露，會中檢視當前電力供應的問題，確認當前北部供電失衡，長期須依賴中部南電北送，賴揆認為，既然深澳電廠有助解決北部電力失衡，有其必要性，經濟部及台電高層都應勇於為深澳電廠的興建辯護，加強對外說明。

此外，行政院發言人徐國勇昨天說，燃煤比天然氣安全，他打比方說：「要在家旁邊放一桶煤跟放一桶瓦斯，自己心裡想一想。」但因遭部分媒體斷章取義，反深澳燃煤電廠自救會今天因此批評徐國勇一席話，凸顯中央從未將心比心，徐國勇則不回應。