搶攻新住民選票 南投綠藍交鋒「爭第一」

民進黨標榜南投縣議員羅美玲是全國首位獲提名參選議員的新住民，愛台灣則是她加入綠營的關鍵。（資料照）

2018-04-20 22:05

〔記者謝介裕／南投報導〕全國第1位參選縣議員的新住民是何人？又是哪個黨提名？今日成為南投縣綠藍兩大陣營交鋒的焦點，綠營批判藍軍謊言連篇；藍軍解釋在於新住民定義的差別，呼籲綠營不要亂扣黑帽子。

民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷指出，國民黨在今年3月「舞動文化、連結世界心」活動中，標榜本身首開先例提名南投史雪燕，成為全國第1位參選縣議員的新住民，顯然是背離事實，因為早在今年1月間，民進黨便提名原籍馬來西亞的現任縣議員羅美玲尋求連任。

曾琮愷說，藍軍不可能不知道在南投縣早就有新住民身分的競爭對手，卻編造出率先提名新住民參選的謊言，背後動機令人懷疑意圖騙取全台70萬新住民及新二代選民的選票，除予以強烈譴責以外，也呼籲新住民不要被蒙蔽，小英總統的新住民政策才是對新住民最友善的。

國民黨南投縣黨部主委洪榮章表示，羅美玲10多歲時，係以僑生身分從馬來西亞來台讀書，之後留在台灣工作、戀愛、結婚，與史雪燕單純因婚姻關係從中國嫁來台灣之間是有所差別的，這也是許多人對新住民身分的解讀與認知，更是該黨主張史雪燕就是首位獲提名參選縣議員的新住民的主因。

不過，羅美玲則認為藍軍看法太過狹隘，不管是讀書、做生意等各行各業的外國人，最後取得台灣身分證，都應視為「新住民」。