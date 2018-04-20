吳音寧PO「洋蔥文」 被議員狂問到招架不住…

台北市議員陳重文拿洋蔥給北農總經理吳音寧看，問題連發。（記者楊心慧攝）

2018-04-20 17:25

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧日前在臉書上發了「洋蔥文」，推廣台灣本土洋蔥，台北市議員陳重文今天（20日）質詢吳音寧，兩人探討「洋蔥」，不過，吳音寧似乎都沒回答到問題，讓陳重文相當生氣，認為吳音寧根本答非所問，他現場拿出洋蔥教吳音寧分辨。

陳重文一開始就問吳音寧，如果可以選擇，會選擇當北農總經理還是作家？吳音寧說：「上次已經說過了，我現在的工作就是做好北農總經理。」陳重文要求她正面回答問題，吳音寧才說：「我還是會做同樣的決定。」

陳重文接著問吳音寧，日前的臉書PO文是否為本人所PO？吳音寧點頭稱是，陳重文說：「既然妳PO洋蔥文，我就來問題洋蔥的問題！」陳重文問了本土洋蔥的相關問題，吳音寧一一回答出來，但問到一天的進貨量，她答不出來，並強調每天北農有上百種蔬果進貨，這麼細項的東西需要會後再給答案。吳音寧在幕僚的協助下，順利回答出答案。

陳重文相當不滿，認為吳音寧發的文和現在有落差，怎會不知道一天進的洋蔥量？應該要再多做點功課！接著他詢問洋蔥何時播種、何時採收、為何進口洋蔥皮比較厚、為何進口洋蔥皮比較薄？哪種洋蔥適合涼拌？哪種洋蔥適合油炸？哪種甜度比較高？哪種適合耐煮？

議員的連番詢問，讓吳音寧有點招架不住，雖然一一解釋，但答案都讓陳重文不滿意，陳重文痛批根本答非所問，沒有回答到問題，要吳音寧要多做功課。