傳率團出席國共論壇 連戰辦公室：願意奉獻

2018-04-20 16:51

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨原本說4月中、下旬舉行「國共論壇」，但時間迄今遲未敲定，如今最快也要拖到5月中下旬，引發外界揣測，日前甚至還傳中國屬意由前黨主席連戰率團前往，連戰辦公室主任丁遠超今日受訪表示，目前沒有這方面訊息，但他也說，只要對兩岸同胞有幫助、有正面，連戰都願意奉獻，他並強調「在關鍵的時候，連主席做關鍵的事、講關鍵的話。」

據了解，國民黨大陸事務部主任周繼祥25日將再度前往北京磋商「國共論壇」事宜，相關議程安排可望做最後確定，國民黨中央方面規劃方案仍維持黨主席吳敦義親自率團出席為唯一方案，只要中國方面敲定辦理時間，就會向總統府遞件申請赴中許可，如果確定府方不准，除了再行思考代表人選外，也不排除乾脆停辦的可能。

丁遠超今天下午接受媒體訪問，對於記者詢問連戰是否會在「國共論壇」扮演角色，他說，目前還沒有這方面訊息，一切只是媒體報導﹔記者進一步詢問，如果黨中央委請代表出席，連戰是否有意願？他則說，連戰自2005年以來就為兩岸全體同胞奔走，如果對兩岸有幫助、正面的事情，連戰願意奉獻心力。

他並指出，自從2005年連戰奠定兩岸關係基礎後，照理說兩岸應該繼續往前走，和平交流與合作，但今天沒有往前走，卻往後走，令人感到憂心與心痛。

對於如果連戰再出馬，是否符合兩岸期待？丁遠超說，只要對兩岸有正面，連戰在這方面有其高度、胸懷與心志，如果得到大家認同，可以再做，而且以連戰的胸懷與心志，在兩岸之間值得大家認同與肯定，他還說，連戰赴中沒有管制問題，要見習近平或找胡錦濤，都很正常，而且都受到認同與肯定。

記者追問，連戰是否有率團的心態準備？丁遠超說，不是已經準備，而是心態上只要對兩岸同胞有幫助、有正面，連戰都願意奉獻，不是準備要做甚麼，他最後並強調，「在關鍵的時候，連主席做關鍵的事、講關鍵的話。」