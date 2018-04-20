關切端午休市 議員、北市府官員起口角

2018-04-20 15:26

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北果菜市場農曆春節後修市多天，導致菜價崩跌，也引發柯市府與農委會互槓、台北農產運銷公司總經理吳音寧神隱等風波。國民黨北市議員秦慧珠今下午於市議會財建部門質詢時關切端午節休市狀況，備詢的北市產業發展局長林崇傑要求市場處長代為答覆，引來秦慧珠不滿，痛批林崇傑對民生議題冷感，林崇傑語氣激動回嗆「不能這樣講」，幸好質詢時間結束讓這場口角衝突的小插曲。

秦慧珠提問，端午節休市放幾天假？在備詢台上的林崇傑表示，請市場處長回答。秦慧珠不悅地說，身為市場處的上級長官可以這樣子嗎？端午節下下個月就到了，之前春節後休3天，端午節也要休3天嗎？

此時市場處長許玄謀走上備詢台，林崇傑趕緊低頭看著資料回答，休市3天是中秋節的規劃，端午節安排休2天，秦慧珠接著問「是哪2天？」林又低頭看資料回說放禮拜二、禮拜三。

秦慧珠大罵，局長一點都不用心，休市牽涉地方與中央、以及農民與消費者權益，到現在不關心，還要看資料，上次休市鬧得喧然大波，局長太讓人失望。林崇傑表示，已有協調市場、做好準備。

只見秦慧珠不理睬，繼續開罵林對於市政重大議題冷感、對民生議題沒有敏感度，林崇傑回嗆「不能這樣講」；秦慧珠說，「我只問端午節要不要放假（指休市），就說不歸你管」，林崇傑語氣不滿回說，「我沒說不歸我管，我是說請處長上來說明」，表情十分嚴肅。最後秦慧珠表示，「你連這個都答不出來，真的令人失望」。