張志豪：蘇貞昌新北當母雞 新生代將歸隊

2018-04-20 14:54

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨徵召蘇貞昌參選新北市長，令新北市綠營的「小雞們」士氣大振，首度參選新北市議員的張志豪說，蘇貞昌參選除了有許多像是陳菊等大咖來助陣，更多許多選務經驗豐富的新生代戰將歸隊，要共組「復仇者聯盟」，與黨中央共同打贏這一仗。

張志豪今天宣布將從台北市政府借將，邀請柯P的新聞秘書鄒建威擔任他的競選總部辦公室主任，張志豪說，鄒建威曾經擔任過媒體黨政記者，也曾任立委張宏陸的助理，因此對選舉和蘇系都不陌生，一定能襄助他在選戰中開疆闢土。

同樣據他所知，許多具豐富選戰資歷的新生代，原本在民進黨中央執政後，進入行政院和總統府工作的戰將，也都會因蘇貞昌確定接受主席蔡英文徵召、陸續歸隊，像是蘇系文宣大將、前中央黨部媒體創意中心主任李厚慶，以及副主任翁世豪等人，都會被延攬加入競選團隊。

張志豪說，民進黨的傳統就是利用選舉來培養人才、豐富黨務及選務資歷，而且蘇貞昌一向重視年輕人，願意給機會讓大家發揮，「邊打選戰邊練兵」，更何況許多歸隊的新生代原本就身懷絕技。

張志豪說，由曾任兩屆縣長的蘇貞昌帶頭，剛好可以帶著「小雞們」對朱立倫8年政績進行市政總體檢，以蘇貞昌對台北縣政績有目共睹，走訪29個行政區的大小建設，都可以信手捻來、如數家珍，對不足處一一檢討，是最適合的母雞人選。