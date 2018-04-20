不再用殖民者取的名字！ 友邦史瓦濟蘭宣布改國名

在蔡英文總統的見證下，史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世宣布，史瓦濟蘭國名將改為「伊史瓦帝尼王國」（暫譯）。（中央社）

2018-04-20 15:13

〔即時新聞／綜合報導〕史瓦濟蘭當地時間19日歡慶史國建國50週年及恩史瓦帝三世國王50歲生日慶典的「50／50雙慶儀式」，在蔡英文總統的見證下，史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世宣布，史瓦濟蘭（Swaziland）國名將改為「伊史瓦帝尼王國」（Kingdom of eSwatini，暫譯）。

綜合媒體報導，在當地時間19日中午，史瓦濟蘭歡慶建國50週年及恩史瓦帝三世國王50歲生日慶典的「50／50雙慶儀式」，我國總統蔡英文為唯一受邀的外國元首，獲得最高規格的禮遇，當司儀高喊蔡英文是來自中華民國台灣總統，獲得全場民眾數度熱烈歡呼，顯示兩國關係密切，國王恩史瓦帝三世在慶典中宣布，國名將改為「伊史瓦帝尼王國」。

恩史瓦帝三世致詞時表示，許多國家在獨立後，紛紛使用自己人民對國家的稱呼作為國名，但他們脫離英國殖民獨立50年後，依然用「史瓦濟蘭」這個由英國人所訂下的國名，他稱：「史瓦濟蘭改名已遲到太久了」，現在是把國名還給人民的時間。

恩史瓦帝三世在滿場的歡呼下鄭重宣布，史瓦濟蘭將正名，改為「伊史瓦帝尼王國」（暫譯），新的國名意為「史瓦濟蘭人的土地」。