內政部調高俸額 6.4萬基層警消加薪1370

2018-04-20 14:24

〔記者鄭鴻達／台北報導〕警察、消防人員工作性質特殊，深具危勞性質，內政部長葉俊榮指出，在走訪瞭解基層，並與警政署、消防署溝通後，將推動修改「警察人員人事條例」，爭取將警政四階以下基層警消人員最高年功俸，從現行的500提升一級至525，調整後每名基層警消月所得將可增加1370元，估將約有6.4萬名基層警消受惠。

年金改革議題爭議持續，部分退休警察團體，也醞釀在4月23日、24日前往立法院周邊，進行大規模遊行抗爭。葉俊榮今偕同警政署長陳家欽、消防署長陳文龍在內政部召開記者會，宣布推動修改「警察人員人事條例」。

葉俊榮說，在走訪警察或消防基層，了解警消同仁執勤狀況後，了解到警消工作的危勞，在與警政署、消防署長討論後，內政部要推動提高基層警消的最高年功俸，將警正四階以下的警消人，從500提高一階至525。

葉俊榮指出，若經調整後，資深基層警消每個月所得可增加1370元，未來退休金也可增加1600元，估計約有5萬2000名基層警察、1萬2000名基層消防員將因此受惠。他強調，此做法不僅提高本俸，也可緩解年改的衝擊。

葉俊榮表示，此次調整作法將修改「警察人員人事條例」，今天已將本案送到行政院，希望能盡快實現，也希望獲得行政院、考試院及立法院的支持。

葉俊榮說明，基層警消目前占整體人力約8成，若要從警正四階升到三階，也就是升職為警察的巡官或消防員的分隊長，名額相當有限，因此想透過此做法，解決現行警消基層同仁結構的困難，也是給予警消肯定及感謝。

媒體問，此案推動，是否是因外界退休警察揚言抗爭所造成的壓力？葉俊榮說，若是對的事就該去做，這個構想內政部已經研議一段時間，也希望能盡快做出成果。