官媒吹上天演習卻有限 外媒：中國也怕真的引發危機

中國解放軍18日在福建泉州灣外海舉行軍演，與官媒大張旗鼓宣傳相比，規模十分有限。（美聯社）

2018-04-20 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍18日在福建泉州灣外海舉行軍演，事前中國官媒大張旗鼓稱在「台海實彈射擊」，但實際軍演規模卻十分小，我國政府解讀中國意圖將其渲染為對「台獨」的針對性大規模軍演，企圖擴大朝野對立，分化台灣社會團結，現有外媒指出，北京政府自己也不敢冒險引發危機。

新加坡《聯合早報》刊文表示，中國18日在福建省泉州灣外進行實彈射擊演訓，雖然是例行演習，同時實彈射擊範圍也僅160平方公里，但中國政府刻意透過多家官方媒體大肆宣傳。

與官媒大肆宣傳相比，其實中國此次軍演規模有限，我軍方初步掌握情資顯示，目前更僅有機槍射擊演練圖片，甚至連官媒播送的演訓畫面，都可能用以前的演習影片充數，認為中國所謂「實彈軍演」的真實性，仍有諸多疑點。

《聯合早報》指出，美國近來頻打「台灣牌」，不但先後通過允許台美軍艦和高層官員互訪的「國防授權法」和「台灣旅行法」，中國此舉也有示警美國勿插手兩岸問題的意味在。

《聯合早報》引述《外交學者》的評論認為，儘管官媒大幅報導，但此次軍演在有限範圍舉行，顯示北京只想虛張聲勢，也怕真正引發危機，使兩岸局勢加劇。