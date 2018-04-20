黃義佑上任近2年13度訪澎 關心海運、觀光及水資源

2018-04-20 13:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕行政院南部聯合服務中心執行長黃義佑上任不到2年，13度造訪澎湖關心海運、觀光及水資源，並對一手催生的龍門客運碼頭相當關心，了解簡易候船室運作、增設遮陽（雨）設施、航商增班及規劃旅客服務中心等相關議題。

澎湖龍門港與嘉義布袋港客輪雙向航線，黃義佑上任後與交通部航港局積極協商，整合8個相關單位至少10次，以不到1年的時間促成，讓龍門到布袋航線在去年4月28日正式運行，去年航運期間已服務約6萬旅客，為台灣至澎湖往來交通開啟新的里程碑。同時為提升航行安全及旅客救援能量，今年1月10日再次抵澎見證「布袋-澎湖航線載客船舶互助意向書」簽署儀式。

由於今年有4家航商7艘船投入營運，將可大幅紓解旅遊旺季對外運輸，未來由航港局評估是否興建永久旅客服務中心。在地民眾也關心龍門商港軟、硬體設施是否符合客運量增加之需求，以及運作是否順利等問題，黃義佑特別與台灣港務公司董事長吳宏謀、交通部航港局副局長劉志鴻及澎湖縣長陳光復等人就龍門到布袋航線相關議題充分交換意見，隨後黃義佑率隊視察龍門港實際瞭解現況。

另外澎湖地區近期未有明顯降雨，供水情勢轉趨吃緊，黃義佑十分關心供水水情，由台灣自來水公司第七區管理處主任曾合意陪同，視察澎湖烏崁海淡廠產水相關作業流程，以及二期海淡廠新設工程進度，指示加強海淡水供應，也呼籲民眾共體時艱節省珍貴水資源。