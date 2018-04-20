南投綠營黨職改選激烈 「雙陳」主委之爭搶眼

2018-04-20 13:44

〔記者謝介裕／南投報導〕民進黨南投縣黨部主委、全國黨代表及縣代表等3項黨職改選受理登記工作，至今日下午5時截止，呈現空前激烈競爭的態勢，尤以主委呈現3搶1的局面，最受注目，其中尋求連任的現任主委陳昭煜與首次登記參選主委的縣議員陳翰立之間的「雙陳」主委之爭，更是白熱化，黨部將在5月27日舉辦投開票作業，屆時，輸贏便可分曉。

民進黨黨職改選工作，每2年辦理1次，主委應選1席，且由黨員直選，從16日起受理登記，迄今日下午1時許，包括黨部執委蘇昱誠在內，計有3人登記角逐主委寶座，全國黨代表則是6人爭3名額；縣代表為36人搶31席。

黨政人士分析，此次綠營主委改選面臨包括縣長選舉在內的五合一輔選工作，上述3位主委候選人雖然都擁有良好的學經歷，但陳昭煜具有20幾年輔選的經驗，且迄今擔任2屆議員，相較之下，對於全縣的事物及人脈也更加嫻熟，若能順利連任主委，便無新人磨合、適應期問題，可立即展開選戰佈局。

至於陳翰立因是南投在地人，且其父陳啟吉更是地方政壇大老，但貴為各鄉鎮市之首的南投市，向來藍大於綠的政治生態，迄今綠營仍無參選南投市長的人選，連陳翰立也未表態，但卻積極參選黨部主委，惹來黨內部分人士酸他是「怯戰，柿子挑軟的吃」，若為了大局著想，建議他應該投入南投市長選舉。

陳翰立不客氣說，南投縣總共有13鄉鎮市，目前包括南投、名間、竹山、集集、中寮、信義、仁愛等逾半的7鄉鎮市長選舉，黨部不是口袋沒名單，就是面臨人選擺不平的內訌局面，顯見陳昭煜領軍的黨部能力有待加強，叫人怎能不擔心?

陳翰立進一步表示，他就是要承擔五合一選戰的重責大任，才選擇參選黨部主委，並強調，若能當選主委，屆時，南投市長選舉依然找不到適當人選，他身為主委絕對會義不容辭出征。

民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷指出，過去民進黨因不夠團結，加上中央沒有執政，不但縣代表、執評委等黨職乏人問津，甚至連主委也要用輪的，小英政府執政以來，縣內黨員人數已從800多人增至2600人，未來黨職改選出現競爭將成為常態，無疑也為該黨民主、進步的宗旨作了最佳註解。