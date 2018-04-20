支持黃煌雄主掌促轉會 柯建銘：借重其民主貢獻

2018-04-20 13:25

〔記者曾韋禎／台北報導〕行政院提名前監委黃煌雄出任促轉會主委，遭質疑曾於前檢察總長黃世銘的彈劾案投下反對票。立法院民進黨團總召柯建銘表示，黃煌雄是最早力行民主轉型的民主前輩，只用一件事來質疑他，有失公允。

柯建銘中午接受黃光芹「POP搶先爆」的專訪。對於黃煌雄是否在彈劾案投下反對票？柯建銘表示，他自己身為當事人，就他而言，黃世銘已經被判有罪定讞，當初有無被彈劾，已經不重要了。

他強調，不記名投票是現行的體制，必須尊重。前總統馬英九透過黃世銘操弄司法，當然是非常嚴重的事，他會在審查時詢問黃煌雄的態度。但是黃煌雄究竟投下贊成票或反對票，他不會去詢問。黃煌雄如果為了確保這個職位，自稱投下反對票，又有誰能夠證實？

柯建銘舉例，每每有選民來拜託時，都會說選舉時投給他，難道他還要詢問選民說的是真是假？

柯建銘指出，黃煌雄曾與他共同擔任第二屆立委；黃在1981年就當選增額立委，歷任三屆立委、兩屆立委，還當過一屆國代。黃當年投入民主轉型，包括提出新憲草案、力促老兵返鄉、平反二二八，長期研究蔣渭水，是一個身體力行的民主啟蒙者。

他說，黃煌雄在離任監委前有來看他，送他一份研究了14年的黨產報告。黃煌雄當年還拿著封條貼在國民黨三重黨部門口，就說這是不當黨產。

他強調，想只用一件事來否決黃煌雄一生的貢獻，有失公允。