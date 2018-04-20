民進黨立委提案 盼減少勞工訴訟障礙

2018-04-20 13:05

〔記者蘇芳禾／台北報導〕為提供勞工「迅速、專業和可負擔」的司法救濟，民進黨立法委員鍾孔炤、劉建國、周春米、Kolas Yotaka與李昆澤今天召開記者會，提出勞動事件法修法版本，希望減少勞工訴訟障礙、建立勞動事件迅速化與專業化之審判程序，讓弱勢勞工尋求司法救濟時能得到更充分的保障。

司法院今年1月公布「勞動事件法」草案，司法院民事廳長邱瑞祥日前指，勞動事件中，勞工多為經濟弱勢，需要迅速解決糾紛，但證據多在資方，所以有必要制定特別訴訟程序；「勞動事件法」是「民事程序法」的特別法，草案全文共5章、53條，司法院已經於3月30日發文送至行政院。

提案內容包括，如雇主有侵害多數勞工利益之行為，致多數勞工權益持續受損，工會或勞工保護團體於章程所定目的範圍內，得以自己名義對侵害其多數會員利益之雇主，提起不作為訴訟。

此外，也納入勞工保護團體擔任勞工輔佐人，明定勞工起訴或被訴者，得由其所屬工會或勞工保護團體選派之適當人員擔任輔佐人。

鍾孔炤說，綠委的提案內容與司法院版本有6大不同之處，包括明定直轄市應設立勞動法院、讓「勞工保護團體」納入訴訟代理法人、勞工敗訴免繳裁判費、勞動事件調解程序免徵聲請費、引入勞動參審法官、企業併購納入假處分保全程序。希望法案可以儘速付委審查，落實保障勞工權益，讓勞動事件的司法解決機制邁入新的里程碑。