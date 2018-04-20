虛擬貨幣納管達共識！ 邱太三：將對比特幣做相當管制

法務部長邱太三今透露，已於日前邀集金管會、內政部、央行、警政署、調查局等單位跨部會協商，達成共識將對比特幣做相當管制。（路透）

2018-04-20 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕虛擬貨幣「比特幣」可能被不法分子當成洗錢工具，前後任央行總裁彭淮南與楊金龍均認為應立法納管，法務部長邱太三今（20日）表示，已於日前邀集金管會、內政部、央行、警政署、調查局等單位跨部會協商，會議中達成共識，「應對比特幣做相當管制」。

據《聯合新聞網》報導，法務部長邱太三今指出，經跨部會協商，已達成共識，為防止虛擬貨幣成為成為洗錢管道，決議把虛擬貨幣納入洗錢防制體系列管，將著手蒐集各界意見，研擬立法方向，今年底之前就將相關管制機制建置好。

10日也邀請國內虛擬貨幣業者BitoEX及MaiCoin，了解客戶審查及交易紀錄保存等執行程序；至於台灣會全面禁止比特幣交易，還是比照南韓建立「實名制交易」，邱太三則說，目前還沒有決定要如何管制。

前任央行總裁彭淮南在2017年底曾特別寫信給法務部長邱太三，表達對比特幣恐成犯罪工具的疑慮，直指如不列管，恐怖組織、販毒集團將用它洗錢；楊金龍上任後，也抱持應管制的立場，認為比特幣不該成為洗錢防制漏洞。