印尼7度登台船檢查 外交部：全面執法、非針對我國

2018-04-20 12:10

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對印尼政府迄今已7度登上我國漁船實施登檢或扣押，外交部發言人李憲章今表示，印尼相關執法行動並非針對我國船隻，而是基於防範偷渡、走私及其他國境的安全考量，是全面性、無歧視性的執法行為。

我國東港籍漁船「大鮪13號」日前在麻六甲海峽遭印尼政府登檢扣留，查無不法後，才獲釋離開。外交部亞太司司長陳文儀本月18日並為此召見駐台北印尼經濟貿易代表處（IETO）代表羅伯特（Robert James Bintaryo），就印尼政府今年迄今已7度對台灣籍漁船實施登檢或要求入港檢查，且似有執法過當情事等表達嚴正抗議；據悉，陳文儀並在會面中表示，盼台灣、印尼間建立海域執法對話相關合作機制。

知情人士表示，近來印尼方面已先後查獲2艘我國籍船隻均運載超過1公噸毒品，因數量龐大造成印尼輿論譁然。另截至本年3月，我在印尼繫獄國人計108人，其中104人與毒品有關，12人遭判死刑。依據印尼掌握的情資顯示，似仍有我船隻擬伺機載運毒品入境印尼，印尼政府對此高度重視與警覺，爰即加強其海域巡邏強度，以期杜絕毒品於海上。

外交部發言人李憲章說，印尼相關執法行動並非針對我國籍船隻，基於防範偷渡、走私及其他國境安全考量，印尼公務船隻亦對鄰近的馬、泰等國船隻及其他可疑船舶實施登檢查扣，是全面性、無歧視性的執法行為。

他表示，打擊包括販運毒品在內的跨國罪行為我政府跨部會及涉外的重點工作，也是國際社會的高度共識，亟需各國攜手合作。我國會繼續與各國及相關國際組織共同合作打擊跨國罪行，外交部也藉此再次鄭重呼籲國人出國商旅，務必遵守當地國法規，切勿從事有違公序良俗或觸犯法律的行為。