謝龍介詢問南市府首長 女官員也願為台灣而戰

2018-04-20 11:46

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員謝龍介今天在市政總質詢時，詢問備詢的市府各局處首長，如果兩岸發生戰爭，中國要武統台灣，你和你的孩子願意站在第一線為台灣而戰的人請舉手，在場的市府官員幾乎都舉手，包括不少女性官員也舉手表達願站在第一線保衛台灣。

謝龍介表示，賴清德說要推動台獨，但他卻未說會犧牲多少人，若大家不願意站第一線，就不用說獨立了，而是沒尊嚴地被統一。

他進一步詢問在場的列席官員，有民調說有7成的人願站在第一線為台灣而戰來保護台灣，那代表戰況慘烈估計死傷至少在30至50萬人，而且還不一定會成功。而大家都是賴清德所栽培，如果台灣獨立，而對岸要武統台灣時，「你和你兒子願站第一線面對戰爭的請舉手」。

包括民政局長陳宗彥、衛生局長陳怡、秘書處長吳堂成、消防局長李明峰、市府秘書長方進呈、民委會主委汪志敏等多人都把手舉得高高的，其他官員幾乎也都有舉手，只是有的舉得高，有的舉得低。而、新聞處長許淑芬、教育局長陳修平、主計處長陳淑枝等女性首長也都有舉手。

謝龍介看各官員幾乎都有舉手，他說，「不錯！」

謝詢問出身海軍陸隊的市府秘書長方進呈，是他要去還是派他兒子去？方進呈說，他的孩子目前高三，他和他的孩子可能都會去。謝說，這份民調「有影哦」。但應該這都是針對民進黨執政的政務員統計的民調。「問起來真的有7成」，而另3成比較理性。