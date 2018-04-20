林慧如今完成黨內徵召手續 辭官參選斗六市長

2018-04-20 10:43

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣政府農業處長林慧如今天上午在縣議員李建昇及多位鄉親陪同下，完成民進黨徵召程序，將辭官參選斗六市長。

林慧如表示，斗六，雲林首府，進步美麗的城市，她會全力以赴，努力獲得斗六市民青睞，實現為斗六市服務的機會。

民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜表示，林慧如曾當選4屆縣議員、2任古坑鄉長，競選縣議員時，除有一次婦女保障名額外，其餘3次都是第二選區最高票，其中還有一次拿到全縣最高票10334票。

林慧如表示，前陣子因摯愛我的父母親相繼去世，讓我對自己忙於公務，未能竭力盡孝，內心充滿愧疚，有好一段時間，心情消極沉落。

她說，去年年初，接受縣長李進勇委以勞工處長職務，半年後再調任農業處長，無論是一例一休爭議，或是農業缺工等問題，都站在基層勞工、農民立場，發現問題，爭取解決問題，解決民眾問題，是她從政的初衷。

林慧如指出，今年初縣長李進勇鼓勵她參選斗六市長，民進黨徵召，幾乎思考，決定爭取一個為斗六市民朋友服務的機會。

李建昇表示，林慧如是一個認真負責的政治人物，在縣議員16年任內，每一年度的縣政府預算書，都每一冊從第一頁看到最後一頁，每個法案都要求逐條審查；選民的陳情案能代筆就代筆，能陪同的都陪同，因而獲得選民的信賴，相信是可以帶領斗六市向前、向上的優秀人選。