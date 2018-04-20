拉瓦克族人陳情監院 指高市府為建王永慶公園強拆部落

2018-04-20 10:33

〔記者施曉光／台北報導〕落腳在高雄市逾60年的排灣族都市原住民部落「拉瓦克部落」，由於高雄市政府要建立「王永慶紀念公園」、闢建綠地，日前遭強制拆遷，該部落自救會今天北上向監察院陳情，呼籲監察院就「人權侵害事實」部分予以啟動調查，同時也向高雄市政府喊話要求「停止強拆逼迫，成立協商平台」，面對該部落的人權問題，輪值的原住民監委瓦歷斯貝林已受理本案陳情。

本案扶助律師林三加表示，政府長期以來忽視都市原住民議題，以及漠視原住民族基本法對都市原住民安居權力的保障，中華民國政府來台把所有台灣土地劃為國有，與歷史事實有極大落差，這個來台灣時間還很短的政權，應該尊重原有權力狀態，高雄市政府強拆「拉瓦克部落」違反聯合國人權兩公約規定，分別安置部落居民的作法也不妥適，破壞了原住民的民族特性需求，不能只從財產權的角度處理，還應該考慮人權的問題。

「拉瓦克部落」族人陳毅帆哽咽的說，排灣族人早從民國40幾年開始，就已經在當地形成部落，一般外人看到的只是一堆平房，但裡面其實充滿了排灣族的文化資產，族人自4月2日以來一直吃不好也睡不好，他要求高雄市政府停止強拆，成立協商平台，與他的部落對等協商。

前來聲援的台灣人權促進會居住權專員林彥彤則表示，居住權是受到人權兩公約施行法所明確保障的人權指標之一，但高雄市政府既未就強制遷移的前提，釐清公益性、必要性，安置方案也便宜行事，完全忽略「拉瓦克部落」作為一個部落所乘載的社會互助網絡及文化傳承功能，嚴重侵犯居住權的內涵。