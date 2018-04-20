拉瓦克部落等地遷置 高市府推懶人包說明

2018-04-20 09:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕關於拉瓦克部落、高雄果菜市場、旗山大溝頂、鳳山車站西側及蓮池潭周邊遷移安置議題，高雄市政府強調是為解決城市發展沉痾、推動城市轉型，持續在公共利益和住民權益間尋求平衡點，近期推出「安置優先，並未迫遷」 懶人包，向市民清楚說明。

高雄市政府指出，拉瓦克部落原地違章建築林立，且曾發生數次火災，面對公安及人命損失，市府採取整修台電宿舍集體安置作法，並充分置入原民元素，盡最大心力安置，亦同意租賃期至少10年、前3年租金由市府全數補貼，未來也將持續與族人溝通，提供安全、更高品質的居住環境。

高雄果菜市場周遭存在淹水問題，主要幹道十全路與覺民路也受阻斷、事故頻傳，由於該處已於71年經法院判決徵收合法，為促成多數市民公共利益，市府歷經多次協商溝通，以最優方案進行補償救濟，讓等了40年的十全路終於在去（106）年打通通車，同時為安置原果菜市場北側拆遷戶，在滯洪池旁臨十全一路側空地新建16戶店鋪安置戶。

旗山大溝頂是要解決建物安全、長年環境衛生及區域淹水問題，市府盡最大可能與當地居民協調溝通，目前已輔導2戶中低收入戶搬遷至大愛園區，而安置屋預定於今年6月完成，居民可陸續遷入。

鳳山車站西側則配合鐵路地下化辦理市地重劃，與地主誠意溝通後，33戶中有32戶已拆遷完竣，尚餘1戶協調未果，市府僅能依法給予房屋補償、分配重劃土地。

至於蓮池潭周邊左營國中舊校區，因歷史因素形成土地佔用，為配合都市計畫整體開發，與蓮池潭結合翻轉成觀光亮點，市府協助住戶採合法居住證明，委託民間公證單位進行查估，目前已有11戶完成拆遷，發放補償金與獎勵金共480萬元。

高雄市政府重申，所有行政程序均公開透明，部分不同意見亦予以尊重，但在地盼望建設、改變的民意也須被重視，面對歷史沉痾，市府願盡一切努力回應民意，在公共利益和住民權益間尋求平衡點，合理安置居民。