台灣超導董事長替吳茂昆澄清 羅智強：豬隊友的神救援

2018-04-20 09:18

〔記者施曉光／台北報導〕雖然台灣超導董事長陳輝堂昨已聲明澄清，中國「西部超導材料科技有限公司」援用前董事長王守田時期虛構的公司董監事及顧問陣容，並對造成教育部長吳茂昆困擾致歉，但這幾天緊咬吳茂昆不放的前總統府副秘書長羅智強今天上午再度質疑，這根本是「豬隊友的神救援」，吳茂昆找陳輝堂出來護航，卻漏洞處處。

羅智強質疑，陳輝堂稱「美國王氏超導公司在募資說明核列李遠哲博士、朱經武博士、丁肇中博士、吳茂昆博士等華籍國際頂尖科學家為該公司董事」，而西部超導將台灣超導國際的董事及顧問，列為公司陣容，為什麼在公開新聞以及募款說明書上，出現的是吳茂昆，而不是名氣更大的李遠哲、朱經武、丁肇中？而別人都沒被移花接木，就只有吳茂昆被移花接木？

羅智強還說，陳輝堂把所有罪過都推給王守田，稱「西部超導援用台灣超導國際前董事長王守田時期虛構的公司董監事及顧問陣容，對吳造成困擾，但根據2003年4月7日「工商時報」報導，台灣超導國際與中國西北有色金屬研究院合資成立西部超導時的董事長是陳輝堂，當時王守田早就被陳輝堂踢走了，西部超導要援用的資料，也是陳輝堂當董事長時「台灣超導國際」的資料。

他還說，「要胡扯，也打個草稿行不行啊！」「吳茂昆請出了神救援，搞了半天原來是豬隊友。」