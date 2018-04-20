追連戰等人溢領退休金 立法近1年仍「抱蛋」

追副總統連戰、前考試院長關中等國民黨高官「黨職併公職」溢領款，立法一年內追回，卻抱鴨蛋。

2018-04-20 07:29

〔記者陳鈺馥、吳欣恬／台北報導〕立法院去年四月三讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，規定一年內追討「黨職併公職」溢領退休金。據了解，今年五月十二日期限將至，銓敘部至今尚未追回前副總統連戰、前考試院長關中等國民黨高官的溢領退休金，多領的也未返還；民進黨立委怒轟，立法一年內追回，結果銓敘部還在清查人數，根本就是行政怠惰。

1年內追回期限將屆 還在清查人數

銓敘部退撫司長呂明泰表示，五月十二日起會以新的標準、扣除黨職後發給公職退休金，但過去溢領要追回的部分，因中間至少經三度改革，最早更溯及五十幾年前的資料，計算起來非常複雜，且茲事體大，多追回一毛錢都可能被罵，加上七月一日年金改革就要上路，銓敘部人力相當吃緊，但絕對會盡最大努力盡快追回。

截至今年四月十八日，銓敘部共清查三百三十五人，核定二百六十四人有「黨職併公職」情況，其中十九人為政務官、二百四十五人為公務人員，六十一人為死亡或其他因素「毋須重核」，現尚餘十人待發文清查。

條例規定，國民黨各級黨部、民眾服務總社及分社、救國團、中國大陸災胞救濟總會、世亞盟等社團的專職人員，若有「黨職併公職」溢領退離給與，銓敘部應在條例施行後一年內，以書面處分令領受人或經採認社團專職年資所屬社團返還。

曾擔任民眾服務總社主任的連戰，三年八個月黨職併公職年資，依立法院民進黨團去年估算，應返還溢領金額約五百多萬元；擁有十年兩個月黨職年資的關中，估計溢領一千多萬元；留英期間擔任民服社聯絡員的前台中市長胡志強，黨職併公職年資十年，估計溢領八百多萬元。

立委砲轟 銓敘部：改革3次計算複雜

據了解，銓敘部追繳進度嚴重落後，目前仍在發文函請台灣銀行及各分行提供資料，已重新審定二百六十四人，自退休至今年五月十一日止，其歷年優惠存款利息資料，再按此請各支給機關，依九十五年、九十九年及一百年的優存重審結果，將每一個案精算歷年優存利息後，才要開始向政務官或各社團追繳。

對此，民進黨立委賴瑞隆痛批，當初立法是要求一年內完成追回溢領金額，如今剩不到一個月，銓敘部還在清查人數，拖快一年還沒查完，現在才開始發文台銀，完全是行政怠惰，辦事效率非常差，銓敘部應加速清查動作。