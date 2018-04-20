拚軍改案明付委 民進黨團動員夜守議場大門

軍人年改草案將在立院一讀，警方在立院搭起層層拒馬及柵欄，以防抗議民眾衝進立法院內。（記者陳志曲攝）

2018-04-20 00:05

〔中央社〕為讓軍人年改相關草案明天立法院會順利付委，民進黨立法院黨團今天派出近20位男性立委在議場前守夜，確保優先排案權；立法院內外增派警力、架起層層拒馬，防止突發事件發生。

立法院20日將舉行院會，為讓軍人年改相關修法草案能順利增列報告事項付委審查，民進黨團總召柯建銘19日凌晨就到議場外排隊，搶得優先送案權，並從今天起到20日祭出甲級動員令，民進黨立委則一路排班守在議場門口，直到20日上午。

中國國民黨立法院黨團也發出甲級動員，要求黨籍立委在20日上午7時30分以前，穿著印有「KMT」字樣的圓領T恤及「平底便鞋」進入議場，配合黨團運作。

柯建銘晚間受訪時表示，20日的院會主要處理程序性問題，希望讓軍改草案及促進轉型正義委員會（促轉會）人事同意權案能付委，若促轉委員名單能在20日順利付委，下週就能開始進行審查。

柯建銘說，軍人年改案民進黨團一定會開公聽會，未來還有委員會審查、朝野黨團協商等程序，若國民黨團有意見，「我們會聆聽，但不要只是為反對而反對」

柯建銘表示，行政院提出的軍改版本，有考慮到推動募兵制、軍人特殊性等問題，國民黨若要反對也要有理由，呼籲國民黨提出黨版軍人年改草案，「加入改革的行列」讓立法院正常運作，不要再出怪招癱瘓國會。

立法院周遭也陸續架設拒馬、警方搭起簡便帳篷管制附近交通，並在各出入口加派警力，防止突發事件發生。

另外，中華民國退休警察人員協會總會以保護警察消防員權利，申請在23日到24日在立法院周邊舉辦遊行集會。立法院秘書處今天公告，因應23日到27日院區維安需要，將停發單日採訪證。