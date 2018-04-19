原民台設在舊黨營事業中視 綠委轟：租約到期應搬遷

2018-04-19 20:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕財團法人原住民族文化事業基金會負責原民台、原民廣播電台業務，卻未有固定營運會址，長年向中國電視公司承租辦公室使用，民進黨立委昨日在立法院內政委員會質詢痛批，中視曾是國民黨黨營事業，租金也比其他公廣集團電視台高，今年9月租約到期應不再續約。

民進黨立委Kolas Yotaka質疑，原住民族文化事業基金會、原住民族電視台及原住民族廣播電台設在中視，均在台北市南港區重陽路120號辦公，中視不是公廣集團，原民台哪裡不租，卻連續5年花3000多萬元租在中視。

Kolas Yotaka強調，中視前身是國民黨黨營事業，1967年有50％股權掌握中廣公司，中廣早已被黨產會立案調查是否附隨組織，國民黨雖出售中視，現已非黨產，但2017年中視59％股權為神旺投資所有，神旺投資則是旺旺中時轉投資公司，中視大樓還有一尊旺旺公仔，難道原民台員工上班都沒看到。

Kolas Yotaka指出，在2013年7月，前原文會董事長在未經董事會共同決議下，便簽准「辦公廳室租賃採購案」，當年8月更帶著評選委員視察中視場地，力讚「好棒棒」就把原民台從公廣集團搬過去，今年9月30日租約到期，不應再跟中視續約。

對此，原文會董事長葉燕妮備詢說，當年租賃採購案有採公開招標，由中視投標獲得標案；原民會主委夷將·拔路兒則說，相關原文會的租賃過程及文件，將提報告給立法院指教。

民進黨立委劉世芳批評，中視租金一年594萬元，比其他公廣集團的華視、公視年租金400萬都要高，租金價格不合理，原住民族文化事業基金會是由原民會捐助成立，採購須按法律規定，在中視大樓辦公，令人感覺怪怪的，「這是否公私不分、黨政不分？」

葉燕妮回應，現正針對永久會址進行評估，要公告做公開招標。主委夷將·拔路兒表示，未來會址要選在哪，會進行專業考量。