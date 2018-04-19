中國軍機今天又來了 4架軍機繞行我東部空域

2018-04-19 18:49

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍空軍2架「轟六」轟炸機昨日繞行我國東部外海後，空軍昨日再度出籠，據了解，中國空軍2架「轟六」轟炸機、一架「運八」電偵機、一架「圖-154」情報搜集機今日下午再度穿越宮古海峽，順時針環繞我國東部外海空域，整體機隊規模和昨日相當，但並無特殊情形發生。

國防部強調，國軍依據「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，全程依規定派遣機、艦監偵掌握與應處，期間並無異常情形，國軍有能力捍衛國家安全。

國防部指出，多架「轟六」轟炸機、「運八」電偵機、「圖-154」情報搜集機等今日上午穿越宮古水道進入西太平洋，經巴士海峽後飛返原駐地，進行遠海長航訓練活動。

日本防衛省稍早也公布相關資訊，指「轟六」轟炸機有2架、「運八」電偵機1架、「圖-154」1架，穿越宮古海峽後，順時針繞行台灣東部外海。另有型號不明的戰鬥機2架，則在宮古海峽來回巡弋。據透露，「運八」電偵機可能隸屬於中國解放軍海軍。

而早在國防部證實此消息以前，中國解放軍空軍自行公布相關資訊，中國空軍發言人申進科透過官方微博「空軍發布」表示，中國空軍近日連續組織多架轟炸機、偵察機成體系「繞島巡航」，錘煉提升維護國家主權和領土完整的能力。

申進科表示，中國空軍開展的海上方向實戰化軍事訓練，出動了「轟六K」轟炸機、「蘇-30」、「殲-11」戰鬥機和偵察機、預警機等多型多架戰機。「轟六K」等軍機實施了「繞島巡航」訓練課題，提升了機動能力，檢驗了實戰能力。

「空軍發布」還轉述中國空軍航空兵某團「轟六K」轟炸機飛行員楊勇說法表示，「這兩天，我們接連繞島巡航，戰鬥機不斷刷新戰鬥航跡，飛行員不斷刷新戰鬥經歷。每一次繞島巡航，都強一份使命擔當、多一分血性膽氣。聽從祖國和人民的召喚，空軍飛行員勇往直前。」