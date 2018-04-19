蘇貞昌訪老人安養中心 笑說：你們頭髮都比我多

蘇貞昌今天下午到到新北市三芝雙連安養中心拜訪中心總顧問、執行長蔡芳文（右）。（記者陳心瑜攝）

2018-04-19 18:26

〔記者陳心瑜／新北報導〕前行政院長蘇貞昌確定回鍋再戰新北市長，展開「訪老朋友談新希望之旅」，今天到新北市三芝雙連安養中心談長照、松年大學，蘇貞昌表示，民間的力量在長照領域很重要，只要政府做好配套、民間投入資源，民眾就能得到很好照顧。中央每年編500億要讓地方來推動長照，希望地方政府能有效率執行。他如果當選市長，一定發揮讓大家肯定的效率，把長照做到最好。

蘇貞昌今天下午到到新北市三芝雙連安養中心拜訪中心總顧問、執行長蔡芳文，更頻向中心內長者開玩笑「你們頭髮都比我多」；74歲的油畫家陳豐美送給71歲的蘇貞昌自己的畫作集《七十之美》，鼓勵蘇貞昌「人生七十才開始！」；更有熱情的長者送上一籃粽子，要蘇貞昌「包中」。

三芝安養中心總顧問拿出數張懷舊照片和蘇貞昌話當年，蘇貞昌表示，當時安養中心一片荒煙蔓草、草比人高，在他當縣長後，與縣府團隊一起做擋土牆、水溝、排水路等，一磚一瓦蓋起安養中心，對這裡很有感情。

蔡芳文說，蘇貞昌後來在當行政院長時，各大節日如重陽節、父親節、母親節的時間也會來送花，就算有要務在身，也一定會請夫人前來致意，相當照顧。