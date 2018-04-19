史瓦濟蘭雙慶儀式 史王與小英檢視台助訓練王家衞隊

精彩王家衞隊表演，看起來很熟悉，這正是我國防部示範樂隊在2012年訓練的成果。（記者蘇永耀攝）

2018-04-19 18:49

〔特派記者蘇永耀／墨巴本報導〕正在史瓦濟蘭訪問的總統蔡英文，在當地時間19日中午出席史國建國50週年及恩史瓦帝三世國王50歲生日慶典的「50／50雙慶儀式」，蔡英文總統為唯一受邀的外國元首，獲得最高規格的禮遇，蔡英文到場時，當司儀高喊是來自中華民國台灣總統，獲得全場民眾數度的熱烈歡呼，顯示兩國關係密切。

雙慶儀式在史國Mavuso多功能中心舉行，在豔陽的大熱天，現場湧進估計超過萬名史國民眾，欣賞包括傳統舞蹈及王家衞隊操演的精采表演。在蔡總統抵達前。還有來自赤道幾內亞副總統也前來祝賀，而當國王王母車隊抵達後，同樣受到民眾的歡呼，王母並由車隊帶領繞場一圈後先行離去。

活動在恩史瓦帝三世到達後掀起高潮，民眾起身搖著史國國旗高呼，史王在前導車隊引領下，站在閱兵禮車上繞場一圈接受人民的歡呼，接著在演唱史國國歌及鳴放禮炮，恩史瓦帝三世也上至二樓的觀禮台，此時蔡總統也已在座，兩國元首比鄰而座，並先後致詞。

精彩王家衞隊表演，看起來很熟悉，這正是我國防部示範樂隊在2012年訓練的成果。

蔡英文在19日晚間出席史王的生日宴，以及欣賞由台灣協助提供的煙火表演，現場除牧師祝禱及表演節目外，大家並共同演唱生日快樂歌，恩史瓦帝三世還邀請蔡總統共切生日蛋糕。