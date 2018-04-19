國民黨竹市黨內22人爭市議員提名 現任議員僅賀玉燕未登記

2018-04-19 19:45

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨新竹市黨部辦理黨內市議員提名登記，今天下午4點截止登記，共有22人參與登記，其中東區有張祖琰、鄭正鈐、鍾淑英、段孝芳、陳錫文、嚴翊琦、黃文政、李國璋登記。西區有陳治雄登記。北區有蕭志潔、吳青山、顏政德、王榮貴、林建賢及塗夢龍和黃世禮登記。南區有徐信芳、何佳樺登記。香山區有陳慶齡、林耕仁及鄭成光登記。另原住民則有林慈愛登記。

國民黨現任市議員除香山區市議員賀玉燕未領表登記，其餘13名現任市議員都完成登記。對於賀玉燕為何未領表登記，賀玉燕表示，因個人生涯因素，不再參選市議員選舉，同時也不會接受徵召參選市議員。

市黨部主委呂學樟說，黨內市議員提名登記第一階段完成後，23日黨部會召開提名審查小組，以現任優先提名，不過，北區市議員因登記人數有7人，超過原預定提名5人的席次，新人部分會先進行協調，如果協調不成，月底前會辦初選，最後再決定提名人選。

呂學樟強調，除北區登記人數超過預定提名席次，東區、南區及西區、香山區的登記人數都在擬提名的席次內，但為兼顧現任優先提名及平衡女性參選名額，香山區有可能徵召女性參選，以爭取婦女保障名額。

呂學樟說，除了現任優先外，新人部分會先協調再辦初選，最後則是決定徵召人選，最晚市議員的提名作業會在4月底完成，並力拚國民黨在市議會的席次能過半。