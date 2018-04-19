民代主張廢除特招、恢復聯考 南市教育局：家長會接受嗎？

2018-04-19 17:34

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員陳金鐘今天在總質詢時表示，台灣的升學制度一再改變，於民國103年大幅實施免試入學，其目的就是為了降低考試壓力，但是台南目前在國中會考後仍舉行大規模的特色招生，造成考試的時程拉長，考生延後放暑假，負擔有增無減，要求取消特招。

陳金鐘指出，12年國教無法做到全面免試，只能淪為比序分數。台南地區大規模的特招應盡快廢除，為何還要讓他們去拚特招？主張會考成績參照各縣市採用7種標示取代3等級，不知台南市還在等什麼？還要荼毒學生多久？他表示，很多家長都很懷念過去的聯考，也向民代反映，希望能改回來。

教育局長陳修平表示，從聯考制度改為多元入學制度，最主要是不要一試定終身。社會有很多不同的聲音，應該要適性多元。「取消特招、全部採免試入學，家長就會接受嗎？會不會讓孩子少一次機會？」

市長李孟諺表示，在特色招生部分，一直致力推動「不以升學考試為唯一優先」的招生精神來辦理，對議員的提議，他虛心看待，會再與各縣市做法做一比較。

教育局表示，全國在103年實施國高中免試入學制度，其目的是為了降低學生的升學壓力，目前國中會考是做為學力檢定的主要依據，免試升學的辦理是依教育部修訂的「高級中等學校多元入學招生辦法」規定，以3等第及4標示準則實施，但台南考區的考生人數未達2萬人，只能先依3等第評比，不能先以4標示來做評比，而特色聯合招生僅做為升學管道的輔助，未來免試升學制度仍會持續修正，讓學生升學的管道更加完備。