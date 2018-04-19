李凈瑜英國國會上疾呼 「阻止中國擴張主義」

2018-04-19 16:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣NGO工作者李明哲在中國「被認罪」、後遭判刑關押，李明哲妻李凈瑜於英國時間18日出席英國國會聽證會，呼籲英國政府關切中國政府對人權工作者的迫害，也請求英國政府號召全世界人民一同阻止中國的擴張主義，以及反人權行為的輸出。

英國保守黨人權委員會於2016年發布《最黑暗的時刻：2013年～2016年中國打壓人權情況》人權報告，描述中國人權狀況自2013年以來嚴重惡化，報告呼籲英國政府應重新檢視對華政策。作為該報告的延續，該委員會於本月18日以「中國的宗教與信仰自由」為題召開聽證會，李明哲妻李凈瑜受邀出席作證，中國維權律師高智晟女兒耿格與中國民主運動家王炳章胞弟王炳武等人，亦將出席該場會議。

李凈瑜在證詞中指出，她不僅是以被囚禁中政治良心犯妻子的身分在此求助，更希望敦促英國政府關注中國政府對人權工作者的迫害，同時懇求英國政府關切中國作為新興世界勢力的整體走勢和及其造成的影響與壓力。

李凈瑜說，中國表現出利用強大的軍事和經濟實力，實現中國民族主義和擴張主義的夢想，「將成為亞太地區乃至全世界的威脅」。 李凈瑜也舉中國制定「反分裂法」與「境外NGO管理辦法」，意圖將世界公民與中華民國台灣納入其統治，「正是輸出反人權和反自由的陽謀」，李明哲就是在此種擴張主義作為下的受害者之一。李凈瑜提醒，當中國推出「一帶一路」，世人必須強力關注，不能讓中國透過經濟利益輸出反人權與反自由的制度。

李凈瑜強調，她赴英國作證不是請求英國政府將她的先生救出牢獄，而是請求英國政府在令世人尊敬的高度上，號召全世界人民一起阻止中國的擴張主義和反人權行為，「由衷懇求英國國會點燃人道主義的希望之燈！」