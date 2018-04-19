任侯友宜競選幹部？ 朱立倫這樣說...

2018-04-19 16:14

〔記者賴筱桐／新北報導〕即將接受民進黨徵召參選新北市長的蘇貞昌，傳出將由準總統府秘書長陳菊擔任競選主委，新北市長朱立倫今天也被問到，是否擔任國民黨新北市長提名人侯友宜的競選幹部？朱立倫表示，把市長工作做好比較重要。

今天上午侯友宜陪同板橋區市議員參選人葉元之掃街拜票時，媒體詢問是否邀請朱立倫加入競選團隊，侯友宜說，市長有市長的工作，他把自己的工作做好就好。

朱立倫今天下午出席捐血績優表揚大會，媒體詢問是否擔任侯友宜競選重要幹部？

朱立倫回應，他最重要的角色，就是把市長工作做好。