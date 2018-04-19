綠營鬧家變！李寶銀、黃建閎 爆脫黨參選彰化縣議員

2018-04-19 16:18

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨彰化縣議員第一選區（彰化市、芬園鄉、花壇鄉）已提名5人參選，尚有1席婦女保障名額未決定提名人選，目前老將拚連任的人數，不到應選席次的一半，讓新秀有很大的發展空間，民進黨彰化縣黨代表李寶銀與民進黨彰化縣議會黨團總召黃育寬的兒子黃建閎，2人都表態參選到底，未來極可能將以無黨籍身分競逐。

對此，縣黨部主委黃振彥說，民進黨在第一選區婦女保障名額的提名機制，在協調不成下，只好以民調決定，李寶銀若不參加民調初選，等同放棄，喪失資格，黃建閎之前未獲提名，兩人若執意參選，結果就是會受到黨紀的嚴厲處分。

李寶銀已擔任5屆民進黨彰化縣黨代表，她的先生賴岸璋更是5屆全國黨代表，黃建閎則從2008年加入民進黨，黨齡10年，兩人稱得上都是民進黨資深黨員，與綠營淵源深。

「我要走自己想走的路！」李寶銀說，就目前局勢和時間點，她覺得再用民調是擾民，也失去公平，她不參加民調，但為了延續夫婿的服務棒子，她會參選，甚至她考慮在黨祭出處分之前，就先退黨，不會讓黨做出處分。

參選黨內民調初選失利的黃建閎，原本擬轉戰和美鎮長選舉，經過評估，最後還是決定留在父親經營的彰化市，參選縣議員，轉折的關鍵點何在？

黃建閎說，之前因為和美鎮長民進黨沒有適合人選，黨內高層人士要他以年輕人之姿，替拚連的縣長魏明谷拉抬聲勢，他才答應；現在情況不同，民進黨在地的優秀黨員基層深耕已久，也表態參選，勝選機率更大，他為了黨的大局決定讓出，而縣議員第一選區有支持者和基本盤，地方和基層不斷勸進，抬轎的人若放棄勝選區，會讓支持者失望，未來若黨要對他祭出處分，他就退黨以無黨籍參選。