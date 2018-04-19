台南出現「極限議會」？ 平均議員年齡六都中最老

基進黨認為，老政治已經阻礙地方的創新與發展。（記者邱灝唐攝）

2018-04-19 16:30

〔記者邱灝唐／台南報導〕「極限村落」日前成為各界討論少子化的現象之一，而基進黨台南市黨部今日也沿用此概念，強調台南出現「極限議會」，平均議員年齡在6都中最高、達57歲；這也讓他們痛批老政治已經阻礙地方的創新與發展。

根據統計，6都市議員平均年齡最低為台北市的50歲，接續是高雄與新北市的53歲、桃園市54歲、台中55歲，以及台南的57歲，這份數據讓基進黨質疑，議員高齡化不僅無法代表年輕選民的聲音，也象徵離「新政治」還有很大一段距離。

台南市南區安平區市議員參選人陳嘉伶指出，7成以上的議員年紀在55歲以上，但55歲以下的選民佔近7成，這樣的結構所組成的議會該如何代表多數選民，況且老議員所代表的不只是舊思維，更是某一階層獨享多數利益，使得青壯年權益被忽略。

大北門區市議員參選人蘇鈺雯也說，許多年輕人對政治冷感的原因無非是民代不懂其需求，家鄉也沒發展出青年渴望的改變，於是選擇不投票，反正投了也不會變好，地方若要能跟得上時代，議會結構一定要改革，讓議會年輕化；東區參選人李宗霖強調，基進黨並非排斥老人政治，而是「老政治」該被革新，否則在各式議題上墨守成規只讓地方失去創新的可能性，唯有注入新人才可能拋棄舊時代的政治，讓政治重新成為引領民眾前進的基進力量。