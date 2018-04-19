柯P：被問台灣價值 覺得很煩

台北市長柯文哲今應邀以「我的人生觀」為題進行30分鐘短講，大談他在台大醫院的日子。（記者沈佩瑤攝）

2018-04-19 15:22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今應邀以「我的人生觀」為題進行30分鐘短講，柯除了大談自己在台大醫院的日子，笑稱當醫生很少聽到謊話、當市長很少聽到真話，他也坦言因為身為外科醫生，事事講求務實，所以「問我台灣價值，我覺得很煩」。他在演說中兩次點名深澳電廠爭議，直言這個是專業問題，不知道議會是要他表什麼態，如果是講幹話他更不想聽，因為這是經濟問題，沒有數據怎麼判斷。

柯文哲下午出席「智慧支付數位化」論壇發表演講，並與全家便利商店董事長葉榮廷、台灣大車隊總經理李瓊淑、玉山金控科技長陳昇瑋對談打造無現金智慧城市理念。

柯文哲開場幽默表示，現在下午時間，講太嚴肅的東西，擔心大家會睡著，所以今天就來聊天，隨即話鋒一轉指出，民意、專業、價值，很多東西都是專業問題，例如近期引發諸多爭議的深澳電廠，這就是專業問題，不去談專業，卻每天問他這問題，議會叫他表態，他不知道要表什麼態，講幹話他實在不想聽。

柯文哲遙想自己當30年的醫生，剛上任時中外媒體都愛問他，當醫生跟當市長有什麼差別，「我都會回說，當醫生很少聽到謊話、當市長很少聽到真話。」

他指出，外科重症醫生有幾個特色，首先是個性務實，「所以人家問我台灣價值，覺得很煩。」再者就是結果決定論，他認為結果決定一切。

此外，要求精確，因此「最受不了有些人說政治就是要模糊」，還有就是要快速做出判斷，當外科醫生，要不要裝葉克膜只能想30秒，超過時間變成植物人、腦死，最後就是一旦做了決定就不後悔。柯又再次提到深澳電廠指出，蓋不蓋是專業題目，這是經濟問題，沒有數據怎麼判斷？證據為基礎的科學，醫學講究科學證據，實事求是。

他最後說，溝通是政治最重要的工作，對話在醫學都這麼重要，更何況是政治；在這個國家什麼是對的，什麼是錯的，沒有共識，是台灣社會最大的問題，如何重新建立台灣的政治價值，是台灣最重要的。