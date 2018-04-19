吳敦義腰扭傷探八百壯士 無立委陪同5分鐘快閃

2018-04-19 14:58

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨主席吳敦義與副主席曾永權，今前往立法院外探視抗議軍人年改的「八百壯士」，由於吳腰部扭傷，在沒黨內立委的陪同下，僅簡單致詞5分鐘後，未回答媒體提問，隨即表示要趕快去做物理治療後，驅車離去。

立法院明審查軍人年金改革草案，吳敦義、曾永權下午至立法院旁的「八百壯士」帳篷區探訪。儘管現場媒體人數不多，仍被吳隨扈要求登記單位，也只能在限定區域提問；而「八百壯士」成員人數，也在10人以下。

在吳敦義步出座車後，八百壯士發言人吳斯懷上前迎接，並表示他剛剛發現吳敦義的腰扭傷，但吳主席仍堅持要來，並要求由立委費鴻泰代表作召集人，國民黨團及黨中央都全力支持八百壯士。

吳敦義表示，國民黨對國軍現役或退除役的官兵，一直保持高度感恩及肯定，期待對國家、社會有大貢獻的軍公教警效勞，不但要維持其工作尊嚴、順利與安全，也要在退休、退除役後，繼續維護其溫飽且有尊嚴的生活。

吳敦義說，儘管國民黨在立院是少數，但他高度期待能透過釋憲，讓大法官解釋軍人年改是否有遵守憲法規定。他說，要（年）改不是不可以，但一定要做好溝通、協調，讓彼此能得到比較接近的共識，能維持尊嚴及生活。

吳敦義強調，國民黨團一直依據此方向來盡責任，能出多少力就努力去做，他今天雖然有點扭傷腰，但還是要守信用，與曾永權來向大家問候及報告。

在致詞後，吳敦義向眾人表示他要趕快去做一些物理復健的治療，在未回答媒體提問的狀況下，結束約為5分鐘的探訪，驅車離去。

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