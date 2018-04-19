遭警吃豆腐才反擊？李婉鈺：有畫面啊！

2018-04-19 15:26

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員李婉鈺常因「酒」上新聞，而政治人物又難免有酒攤應酬，李婉鈺今天說，每個人都有自己的個性與「交陪」方式，但不要鬧事。她不是因為玩樂發生這樣的事，對於支持者與被打擾到的人表示抱歉。至於昨天開庭時說是被員警吃豆腐才反擊，她今天也表示「有畫面」。

李婉鈺去年11月深夜到前立委張碩文住處按門鈴衍生風波一案，昨天台北地方法院開庭，李婉鈺在庭上發言指出，感覺被員警吃豆腐才反擊；今天她在會勘後受訪被問到此事，一度不願意回答，指昨天已經有人叫她不要講這個。

在被追問下，李婉鈺說，大家都知道她的個性，一個人對她完全沒有怎麼樣，她怎麼可能動手打人？記者再問「所以有被吃豆腐的感覺?」李婉鈺強調「不是感覺，有畫面啊!媒體已經登出來了！」

李婉鈺說，女性政治工作者跑攤如果端坐在那邊，在很短的時間很難跟大家拉近距離、聽到基層真正的聲音，所以自己常常是比較粗魯、男生一點的個性與「交陪」的方式，加上在工地長大，酒量很不錯，大家平常上班壓力大，有時喝了幾杯比較輕鬆，可以看到大家真正的樣子，這是快速交朋友的方式。

不過，她也強調，還是要小心一點，尤其是女生要保護自己；她從來沒有說要戒酒，是要「戒酒醉」，不會說要戒酒，因為是做不到的事。