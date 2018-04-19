民進黨提禮讓三條件 朱立倫虧柯「雙北合作不用驗DNA」

2018-04-19 14:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕年底縣市首長選舉登場，外界關注民進黨是否繼續禮讓台北市長柯文哲，總統蔡英文近日再次表態，民進黨禮讓柯文哲有三個條件，分別要檢視柯的台灣價值，考慮基層意見與整體大局。柯文哲上午出席雙北首長會議後受訪，媒體追問此事，讓柯頻頻搖頭，一旁的新北市長朱立倫忍不住笑虧柯，「你看我就說還是雙北合作比較好，至少不用被檢驗DNA」，讓柯哈哈大笑。

柯文哲、朱立倫上午出席雙北首長會議並一起接受聯訪，現場媒體聚焦年底選戰議題，追問柯如何回應總統提出的三個條件？柯無奈說，「台灣價值他不是已經講了嗎？」答案是「清廉勤政愛鄉土」，反問現場媒體「（這答案）應該及格了吧」。至於整體大局應該是民進黨自己會做考量的，基層意見他們每天都很努力在爭取。

由於國民黨已經確定提名侯友宜挑戰新北市長寶座，現場記者詢問柯，是否會選擇和同樣主打不分藍綠的侯友宜合作？柯露出尷尬的笑容轉頭看了朱立倫一眼，朱則立刻出聲替柯解圍，強調自己這次來是尋求雙北合作，不能影響柯市長的選舉，所以還是少講幾句。

即將卸任的朱立倫最後也意有所指說，明年應該是侯市長與台北市政府合作，希望雙北能持續努力，很多案子都不是談到今天而已，很多都會繼續下去。柯也接話說，自己只是沒有時間跟朱立倫吃飯，但兩人會再碰面。

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