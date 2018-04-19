彰化1選區議員爆出走潮 現任轉戰或交棒多

2018-04-19 14:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕出走！彰化縣第1選區（彰化市、芬園鄉、花壇鄉）12位現任縣議員，目前僅5人表態爭取連任，其他7人有即將轉換跑道，參選下屆鄉鎮市長，還有擬交棒親人，改由年輕人出征披戰袍，該選區將出現新秀戰老將競爭態勢。

彰化縣共9個選區，最大選區是第1選區，應選13席（3席婦女保障名額），現任本屆原本13位縣議員，黃秀芳選上立委，因議員任期已過半，未辦理補選，目前12位現任者中，將爭取連任的目前有5人，分別是張瀚天、許原龍、顧黃水花、白玉如、林茂明。

現任12人中，有7人在延續個人政治生命中另有盤算，林世賢將獲民進黨提名競逐彰化市長，張東正將獲國民黨提名參選彰化市長，曾世勇將爭取國民黨提名參選芬園鄉長，賴岸璋參加民進黨彰化市長黨內初選失利，依照遊戲規則無法再爭取縣議員連任，黃育寬未參加民進黨縣議員黨內初選，未在民進黨該選區的提名名單中，陳蔣秀美擬讓其侄女、市民代表溫芝樺參選，黃玉芬擬更上一層樓，轉換跑道加入彰化市長之役。

資深政壇人士指出，該選區應選13席，目前只有5位老面孔表態爭取連任，加上，民進黨經由民調高低選出5位提名人選，還有前縣議員黃千宴擬東山再起，回鍋再戰縣議員，以及坊間傳聞的熱門參選人員，現任議員黃育寬的兒子黃建閎、賴岸璋的妻子李寶銀、張東正的妻子、市民代表陳銌銌，浮上檯面的「新人」參選人，比現任拚連任的多出很多。