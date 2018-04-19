社會住宅「敦親睦鄰戶」涉不公 中籤率高4倍

2018-04-19 13:59

〔記者鍾麗華／台北報導〕政府推動社會住宅政策，原應保障經濟及社會弱勢民眾的居住權益，但監委王幼玲發現，內政部及各縣市政府推動社會住宅興辦事業計畫，卻出現敦親睦鄰戶，保留部分配租比例給設籍當地區里者，疑以政府預算經費獨厚設籍里民，排擠設籍其他地區民眾，涉有不公，她與副院長孫大川已申請自動調查，瞭解相關機關有無違失。

王幼玲表示，台北市、新北市、桃園市等縣市政府辦理的社會住宅，都有所謂的敦親睦鄰戶，保留5%到30%不等比例的戶數給設籍當地區里民眾，壓縮其他市民分配權利，讓外縣市移居的就學就業青年，幾乎完全沒有居住社會住宅的機會。

王幼玲指出，以台北市近期辦理的松山區507戶健康公共住宅招租作業為例，市府將招租戶數的30%共152戶，保留給設籍當地的區里民眾，其中籤率達11.8%，一般市民中籤率僅3.6%，當地區里民中籤率高出一般市民近3到4倍，而台北市就學就業戶中籤率則僅有0.9%，引起市民非議，認為以內政部住宅基金及台北市住宅基金經費所建設的健康公宅，卻獨厚在地區里民眾，有違公平原則。

王幼玲與孫大川表示，各縣市政府保留當地區里配租戶比例之相關法令依據及理由為何？有無排擠設籍其他地區民眾，或具經濟及社會弱勢身分者配租比例之情事？有無涉及利用政府資源與特定政治人物利益交換之情事？相關疑義均有深入瞭解的必要。