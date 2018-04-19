資源回收率達54％ 萬巒獲全國優等

2018-04-19 13:51

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東萬巒鄉為推動資源回收多管齊下，除了在社區成立資收站、培訓資收志工，還特別為資源回收車錄製客語版廣播，讓資源回收量成功從105年4500噸，到去年成長至4700噸，回收率（資源回收量佔垃圾產生量之百分比）高達54％，今年獲得環保署全國執行機關資源回收優等表揚。

萬巒鄉公所清潔隊隊長張鎮榮說，萬巒有14個村，其中有8個客村、6個閩村，環保署發的資源回收車廣播帶只有國語及閩南語，為了讓客庄鄉親能夠清楚資收物的類別、了解資收工作，去年特別請公所同仁林金花錄製客語廣播帶，成功增加資源回收率。

張鎮榮表示，社區與學校是推動資源回收工作的關鍵，但只靠資源回收車是不夠的，為了讓社區改變早年對垃圾處理的習慣，加強垃圾減量與分類，目前在鹿寮、泗溝、佳佐社區都設有資收站，並利用假日培訓地方志工，帶動鄉親將回收物集中，在學校方面也辦理資收物表演活動，讓觀念向下扎根。

張鎮榮也指出，資收率的提升是全體同仁與鄉親共同合作的成果，尤其每天都能看見隊員們頂著烈日，在清潔隊將回收物再次分類，提高回收再利用的效率，是最辛苦的一群，隊上還有隊員們利用酒瓶製作創意裝飾，讓資收工作不僅有意義也變得更有趣。